У ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне від окупантів

Українські військові вивішують український прапор у Благодатному. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України досить професійно та продумано діяли для звільнення села Благодатне у Донецькій області. Окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце.

Про це розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як ЗСУ звільняли Благодатне

Шершень розповів, що село Благодатне знаходиться на межі Запорізької та Донецької областей, трішки нижче Великої Новосілки. Звільнили його від окупантів бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Село Благодатне на мапі. Фото: DeepState

"Операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади. Так сказати, особистим прикладом вів за собою", — розповів речник.

Окрім того, йшли запеклі бої за школу, там окупанти мали добре продумані вогневі точки, та намагались опиратись до останнього, проте українські військові проявили кмітливість.

"Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу", — повідомив Шершень.

Також в ході наступальної операції шість окупантів вдалося взяти в полон. Четверо з них — представники "МВД ДНР", а ще двоє — російські військовослужбовці.

Він заявив, що вході операції вдалося взяти в полон шість російських військових. З них представники "МВД ДНР" і двоє російських військовослужбовців.

"У селищі вже майорить український прапор, його вивісив боєць з позивним "Олімп", — розповів речник сил оборони Таврійського напрямку

Нагадаємо, 11 червня, українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.

Окрім того, 10 червня речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів.