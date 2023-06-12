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ЗСУ проводять успішні контратаки, а росіяни перекидають сили, — деталі від ISW

12 червня 2023 07:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: на яких напрямках наші захисники наступають
Українські військові. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За останні дві доби, 10 і 11 червня відповідно, українська армія провела успішні контратаки на трьох напрямках фронту та звільнила деякі території. В той же час росіяни перекидають свої підрозділи. 

Про це йдеться у новому матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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Де просунулись ЗСУ?

За словами заступниці міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ проводять наступальні дії поблизу Бахмута.

Деякі геолокаційні кадри та російські джерела показали, що під час наземних атак нашим захисникам вдалось звільнити кілька населених пунктів на південний захід і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької області. Зокрема, йдеться про такі населені пункти, як Макарівка, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівка. 

До того ж, сили оборони наступали і поблизу Оріхова, що в Запорізькій області, і теж мали у цьому успіх. 

Як діють росіяни?

Як повідомляє Ганна Маляр, росіяни перекидають свої найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку в бік Бахмутського та Запорізького.

Зокрема, з Херсонщини відправили підрозділи 49-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ РФ) і невизначені підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ у зв'язку з руйнуванням противником дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне від окупантів. Там повідомляють, що окупанти опирались до останнього, проте українські бійці прорвали оборону та взяли їх в кільце. 

Окрім того, 10 червня речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів. 

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