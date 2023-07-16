Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ рассказали про успехи на Бердянском направлении arrow

ВСУ рассказали про успехи на Бердянском направлении

16 июля 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ рассказали про успехи на Бердянском направлении
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинская армия добивается успехов на фронте возле Бердянска. Военные смогли продвинуться на расстояние свыше одного километра.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Читайте также:

Успехи ВСУ на Бердянском направлении

Шершень отметил, что ситуация на Мелитопольском направлении стабильна, в то время как в Бердянском районе украинские военные добиваются значительного продвижения.

 "Более чем на один километр вдоль определенного участка фронта удалось продвинуться вглубь вражеской обороны" — подчеркнул он.

По словам представителя военного командования, в Бердянске продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские воинские подразделения укрепляются на достигнутых позициях, проводят воздушную разведку, разминирование территорий и продолжают выполнять задачи по огневой поддержке.

Шершень также добавил, что противник не прекращает попыток штурма позиций Украинских Вооруженных Сил в районе Авдеевки и Марьинки. В течение прошлых суток было зарегистрировано 22 атаки со стороны российских сил, с наибольшим количеством обстрелов, 15 в общей сложности, зарегистрированных вблизи Марьинки.

Напомним, что на юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.

Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз