ВСУ рассказали про успехи на Бердянском направлении

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

Украинская армия добивается успехов на фронте возле Бердянска. Военные смогли продвинуться на расстояние свыше одного километра.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

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Шершень отметил, что ситуация на Мелитопольском направлении стабильна, в то время как в Бердянском районе украинские военные добиваются значительного продвижения.

"Более чем на один километр вдоль определенного участка фронта удалось продвинуться вглубь вражеской обороны" — подчеркнул он.

По словам представителя военного командования, в Бердянске продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские воинские подразделения укрепляются на достигнутых позициях, проводят воздушную разведку, разминирование территорий и продолжают выполнять задачи по огневой поддержке.

Шершень также добавил, что противник не прекращает попыток штурма позиций Украинских Вооруженных Сил в районе Авдеевки и Марьинки. В течение прошлых суток было зарегистрировано 22 атаки со стороны российских сил, с наибольшим количеством обстрелов, 15 в общей сложности, зарегистрированных вблизи Марьинки.

Напомним, что на юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.

Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.