ВСУ рассказали про успехи на Бердянском направлении
Украинская армия добивается успехов на фронте возле Бердянска. Военные смогли продвинуться на расстояние свыше одного километра.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.
Успехи ВСУ на Бердянском направлении
Шершень отметил, что ситуация на Мелитопольском направлении стабильна, в то время как в Бердянском районе украинские военные добиваются значительного продвижения.
"Более чем на один километр вдоль определенного участка фронта удалось продвинуться вглубь вражеской обороны" — подчеркнул он.
По словам представителя военного командования, в Бердянске продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские воинские подразделения укрепляются на достигнутых позициях, проводят воздушную разведку, разминирование территорий и продолжают выполнять задачи по огневой поддержке.
Шершень также добавил, что противник не прекращает попыток штурма позиций Украинских Вооруженных Сил в районе Авдеевки и Марьинки. В течение прошлых суток было зарегистрировано 22 атаки со стороны российских сил, с наибольшим количеством обстрелов, 15 в общей сложности, зарегистрированных вблизи Марьинки.
Напомним, что на юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.
Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.