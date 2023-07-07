Череватый рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

Сергей Череватый. Фото: opentv.media

Украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении. — Ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", — отметил он.

Сколько раз оккупанты нанесли удары

По его словам, оккупанты продолжают сопротивляться. Армия РФ 318 раз била по украинским позициям ствольной и реактивной артиллерией. Также совершили три авианалета.

В общей сложности произошло семь боестолкновений. Во время боев ВСУ ликвидировали 61 оккупанта, 116 были ранены, еще пять взяты в плен.

Напомним, что украинские воины 6 июля продолжали наступать на трех участках фронта. ВСУ ослабляют оккупантов, уничтожая живую силу и технику.

Напомним, снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.