ВСУ рассказали, сколько штурмовиков потеряла Россия за три недели

Российские штурмовики Су-25 "Грач" на аэродроме. Фото: росСМИ

В ВСУ рассказали о потерях фронтовой авиации Воздушно-космических сил России на Авдеевском направлении Донецкой области. Через три недели россияне потеряли навсегда семь фронтовых штурмовиков Су-25 "Грач".

Об этом сообщил представитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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"Из-за того, что вражеские штурмовики работают удаленно, их использование не столь эффективно, как россияне прогнозировали. Это сыграло нам на руку, поэтому через три недели под Авдеевкой семь Су-25 они потеряли окончательно. Так что благодаря этому к линии фронта эти штурмовики не подлетают", — говорит Штупун.

Военный добавляет: россияне могут заменить штурмовики вертолетами, ведь на Таврическом направлении уже фиксировали полеты штурмовых вертолетов Ми-28 "Ночной охотник". Говорит: по результатам предварительного сбивания таких машин установлено, что у вертолётов "страдает" крепление хвостового винта, поэтому такая вероятная замена "ничего хорошего оккупантам не принесет".

Су-25 Грач – что известно

Су-25 "Грач" ВКС РФ (бортовой номер заблюрен). Источник: росСМИ

Су-25 "Грач" ВВС ВСУ идет на взлет. Источник: Defence Express

Отметим, что советский фронтовой штурмовик Су-25 – одна из самых распространенных авиамашин стран бывшего СССР. Он активно используется как российскими, так и украинскими войсками в войне.

Напомним, что ранее на Таврическом направлении ВСУ навечно "приземлили" один из российских Су-25. Еще одного российского "грача" украинские защитники сбили в октябре в Донецкой области.