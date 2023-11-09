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ЗСУ розповіли, скільки штурмовиків втратила Росія за три тижні

9 листопада 2023 23:56
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Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ розповіли, скільки штурмовиків втратила Росія за три тижні
Російські штурмовики Су-25 "Грак" на аеродромі. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ЗСУ розповіли про втрати фронтової авіації Повітряно-космічних сил Росії на Авдіївському напрямку Донецької області. За три тижні росіяни втратили назавжди сім фронтових штурмовиків Су-25 "Грак". 

Про це повідомив речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун

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Полювання на "граків"

"Через те, що ворожі штурмовики працюють віддалено, їх використання не таке ефективне, як росіяни прогнозували. Це зіграло нам на руку, тому за три тижні під Авдіївкою сім Су-25 вони втратили остаточно. Тому завдяки цьому до лінії фронту ці штурмовики не підлітають", — каже Штупун. 

Військовий додає: росіяни можуть замінити штурмовики на гвинтокрили, адже на Таврійському напрямку вже фіксували польоти штурмових гвинтокрилів Мі-28 "Нічний мисливець". Каже: за результатами попереднього збиття таких машин, встановлено, що у гвинтокрилів "страждає" кріплення хвостового гвинта, тому така ймовірна заміна "нічого доброго окупантам не принесе".

Су-25 Грак — що відомо

Су-25 "Грак" ПКС РФ (бортовий номер заблюрено). Джерело: росЗМІ
Су-25 "Грак" ВПС ЗСУ йде на зліт. Джерело: Defence Express

Відзначимо, що радянський фронтовий штурмовик Су-25 — одна з найпоширеніших авіамашин країн колишнього СРСР. Він активно використовується як російськими, так і українськими військами у війні. 

Нагадаємо, що раніше на Таврійському напрямку ЗСУ навічно "приземлили" один з російських Су-25. Ще одного російського "грака" українські оборонці збили у жовтні на Донеччині. 

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