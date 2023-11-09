ЗСУ розповіли, скільки штурмовиків втратила Росія за три тижні

Російські штурмовики Су-25 "Грак" на аеродромі. Фото: росЗМІ

В ЗСУ розповіли про втрати фронтової авіації Повітряно-космічних сил Росії на Авдіївському напрямку Донецької області. За три тижні росіяни втратили назавжди сім фронтових штурмовиків Су-25 "Грак".

Про це повідомив речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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"Через те, що ворожі штурмовики працюють віддалено, їх використання не таке ефективне, як росіяни прогнозували. Це зіграло нам на руку, тому за три тижні під Авдіївкою сім Су-25 вони втратили остаточно. Тому завдяки цьому до лінії фронту ці штурмовики не підлітають", — каже Штупун.

Військовий додає: росіяни можуть замінити штурмовики на гвинтокрили, адже на Таврійському напрямку вже фіксували польоти штурмових гвинтокрилів Мі-28 "Нічний мисливець". Каже: за результатами попереднього збиття таких машин, встановлено, що у гвинтокрилів "страждає" кріплення хвостового гвинта, тому така ймовірна заміна "нічого доброго окупантам не принесе".

Су-25 Грак — що відомо

Су-25 "Грак" ПКС РФ (бортовий номер заблюрено). Джерело: росЗМІ

Су-25 "Грак" ВПС ЗСУ йде на зліт. Джерело: Defence Express

Відзначимо, що радянський фронтовий штурмовик Су-25 — одна з найпоширеніших авіамашин країн колишнього СРСР. Він активно використовується як російськими, так і українськими військами у війні.

Нагадаємо, що раніше на Таврійському напрямку ЗСУ навічно "приземлили" один з російських Су-25. Ще одного російського "грака" українські оборонці збили у жовтні на Донеччині.