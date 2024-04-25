ВСУ сдерживают россиян на нескольких направлениях, враг несет потери — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались семьсот девяносто вторые сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков. Россияне, в свою очередь, не прекращают обстрелы мирных населенных пунктов, пытаясь запугать украинцев.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в четверг, 25 апреля.

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Украинский военный. Фото: Генштаб

Удары российских захватчиков

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

В результате российских атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационные удары получили десятки населенных пунктов в разных областях.

Под артиллерийским огнем находилось более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Украинские военные в бою. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ

Украинские воины продолжают активными действиями наносить российским захватчикам потери в живой силе и технике. Они истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БпЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника.

Украинская артиллерия. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинскими воинами отражена одна атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитниками Украины отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

В Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, враг совершил четыре безуспешных атаки позиций украинских войск.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Вражеские потери

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1040 российских захватчиков. Также защитники уничтожили 13 вражеских танков, 14 бронированных автомобилей и 28 артиллерийских систем.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

личного состава — около 462980 (+1040) человек;

танков — 7255 (+13) ед;

боевых бронированных машин - 13942 (+14) ед;

артиллерийских систем — 11836 (+28) ед;

РСЗО — 1049 (+1) ед;

средства ПВО — 772 (+1) ед;

самолетов — (+0) ед;

вертолетов — 325 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10);

крылатые ракеты — 2118 (+1);

корабли /катера — 26 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед;

специальная техника — 1946 (+2).

Потери захватчиков. Фото: Генштаб

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели.

Ранее мы писали, что корпус российской армии численностью 25 тысяч человек личного состава пошел на штурм Часового Яра Донецкой области. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 32 минометно-артиллерийских обстрела.