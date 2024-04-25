ЗСУ стримують росіян на кількох напрямках, ворог зазнає втрат — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася сімсот дев’яносто друга доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники продовжують стримувати наступ загарбників. Росіяни, своєю чергою, не припиняють обстрілів мирних населених пунктів, намагаючись залякати українців.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 25 квітня.

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Український військовий. Фото: Генштаб

Удари російських загарбників

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали десятки населених пунктів у різних областях.

Під артилерійським вогнем перебували понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські військові в бою. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ

Українські воїни продовжують активними діями завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці. Вони виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Українська артилерія. Фото: Генштаб

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисниками України відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, ворог здійснив чотири безуспішні атаки позицій українських військ.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Ворожі втрати

Минулої доби українські військові ліквідували 1040 російських загарбників. Також захисники знищили 13 ворожих танків, 14 броньованих автомобілів та 28 артилерійських систем.

Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:

особового складу — близько 462980 (+1040) осіб;

танків — 7255 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 13942 (+14) одиниці;

артилерійських систем — 11836 (+28) одиниць;

РСЗВ — 1049 (+1) одиниць;

засобів ППО — 772 (+1) одиниці;

літаків —348 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10) одиниць;

крилатих ракет — 2118 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) одиниць;

спеціальної техніки — 1946 (+2) одиниць.

Втрати загарбників. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Раніше ми писали, що корпус російської армії чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу пішов на штурм Часового Яру Донецької області. Лише за минулу добу там було зафіксовано 32 мінометно-артилерійські обстріли.