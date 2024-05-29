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ВСУ уничтожают живую силу и технику противника — новые данные Генштаба

29 мая 2024 09:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
ВСУ уничтожают живую силу и технику противника — новые данные Генштаба
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии за время полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных и 37 артсистем.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 29 мая.

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Потери врага

По данным Генштаба, армия РФ потеряла:

  • личного состава — около 505100 (+1300) человек,
  • танков — 7700 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14891 (+33) единица;
  • артиллерийских систем — 13066 (+37) единиц;
  • РСЗО — 1087 (+2) единиц;
  • средств ПВО — 815 (+0) единиц;
  • самолетов — 357 (+0) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10510 (+28) единиц;
  • крылатых ракет — 2222 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
  • подлодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17796 (+56) единиц;
  • специальной техники — 2142 (+20) единиц.

Ранее командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что российским захватчикам, вероятно, удастся захватить окрестности Временного Яра в течение нескольких недель.

Также в сети появилось поразительное видео, на котором иностранный легион "зачищает" Часов Яр.

военные
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
потери оккупантов

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