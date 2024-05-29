ВСУ уничтожают живую силу и технику противника — новые данные Генштаба
29 мая 2024 09:10
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о значительных потерях российской армии за время полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных и 37 артсистем.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 29 мая.
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Потери врага
По данным Генштаба, армия РФ потеряла:
- личного состава — около 505100 (+1300) человек,
- танков — 7700 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 14891 (+33) единица;
- артиллерийских систем — 13066 (+37) единиц;
- РСЗО — 1087 (+2) единиц;
- средств ПВО — 815 (+0) единиц;
- самолетов — 357 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10510 (+28) единиц;
- крылатых ракет — 2222 (+0) единицы;
- кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
- подлодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 17796 (+56) единиц;
- специальной техники — 2142 (+20) единиц.
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