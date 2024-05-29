ЗСУ трощать живу силу та техніку противника — нові дані Генштабу
29 травня 2024 09:10
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових та 37 артсистем.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 29 травня.
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Втрати ворога
За даними Генштабу, армія РФ втратила:
- особового складу — близько 505100 (+1300) осіб;
- танків — 7700 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин — 14891 (+33) одиниць;
- артилерійських систем — 13066 (+37) одиниць;
- РСЗВ — 1087 (+2) одиниць;
- засобів ППО — 815 (+0) одиниць;
- літаків — 357 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10510 (+28) одиниць;
- крилатих ракет — 2222 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17796 (+56) одиниць;
- спеціальної техніки — 2142 (+20) одиниць.
Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що російським загарбникам, ймовірно, вдасться захопити околиці Часового Яру протягом наступних кількох тижнів.
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