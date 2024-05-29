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ЗСУ трощать живу силу та техніку противника — нові дані Генштабу

29 травня 2024 09:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ЗСУ трощать живу силу та техніку противника — нові дані Генштабу
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових та 37 артсистем. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 29 травня. 

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Втрати ворога 

За даними Генштабу, армія РФ втратила:

  • особового складу — близько 505100 (+1300) осіб;
  • танків — 7700 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14891 (+33) одиниць;
  • артилерійських систем — 13066 (+37) одиниць;
  • РСЗВ — 1087 (+2) одиниць;
  • засобів ППО — 815 (+0) одиниць;
  • літаків — 357 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10510 (+28) одиниць;
  • крилатих ракет — 2222 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17796 (+56) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2142 (+20) одиниць.

Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що російським загарбникам, ймовірно, вдасться захопити околиці Часового Яру протягом наступних кількох тижнів.

Також в мережі з'явилося вражаюче відео, на якому іноземний легіон "зачищає" Часів Яр. 

військові
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
втрати окупантів

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