ЗСУ трощать живу силу та техніку противника — нові дані Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про значні втрати російської армії за час повномасштабної війни в Україні. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових та 37 артсистем.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 29 травня.

Читайте також:

Втрати ворога

За даними Генштабу, армія РФ втратила:

особового складу — близько 505100 (+1300) осіб;

танків — 7700 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 14891 (+33) одиниць;

артилерійських систем — 13066 (+37) одиниць;

РСЗВ — 1087 (+2) одиниць;

засобів ППО — 815 (+0) одиниць;

літаків — 357 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10510 (+28) одиниць;

крилатих ракет — 2222 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17796 (+56) одиниць;

спеціальної техніки — 2142 (+20) одиниць.

Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що російським загарбникам, ймовірно, вдасться захопити околиці Часового Яру протягом наступних кількох тижнів.

Також в мережі з'явилося вражаюче відео, на якому іноземний легіон "зачищає" Часів Яр.