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ВСУ поразили средства ПВО, РЭБ и артиллерию врага — утренняя сводка Генштаба

25 марта 2024 07:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ поразили средства ПВО, РЭБ и артиллерию врага — утренняя сводка Генштаба
Украинские защитники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине начался 761-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 25 марта.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Веселое Донецкой области.

Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ
Украинские защитники на танке. Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили восемь атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное.

Там враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Мобильная группа ппо
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении враг три раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не оставляют попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку на позиции наших войск.

Уничтожение техники окупантов
Уничтожение техники противника. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум средствам противовоздушной обороны, трем артиллерийским средствам и одной станции РЭБ противника.

Генштаб 25 марта
Скриншот сообщения Генштаба
Генштаб 25 марта
Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Также мы писали, что на Бахмутском направлении аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Помста" уничтожила российский БТР-82А.

ВСУ
военная техника
оккупанты
война в Украине
фронт

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