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ЗСУ уразили засоби ППО, РЕБ та артилерію ворога — ранкове зведення Генштабу

25 березня 2024 07:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ уразили засоби ППО, РЕБ та артилерію ворога — ранкове зведення Генштабу
Українські захисники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні розпочався 761 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ в понеділок, 25 березня.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області.

Там ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. 

ЗСУ
Українські захисники на танку. Фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили вісім атак росіян в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне.

Там ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Мобільна група ппо
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог три рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. 

На Херсонському напрямку загарбники не полишають спроб вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.

Знищення техніки окупантів
Знищення техніки ворога. Фото: Генштаб

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох засобах протиповітряної оборони, трьох артилерійських засобах та одній станції РЕБ противника. 

Генштаб 25 березня
Скриншот допису Генштабу
Генштаб 25 березня
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" знищила російський БТР-82А.

ЗСУ
військова техніка
окупанти
війна в Україні
фронт

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