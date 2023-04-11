ВСУ успешно атаковали несколько позиций российских войск: что удалось уничтожить полностью
В течение суток ВСУ отбили более 50 вражеских атак. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары по позициям оккупантов
Информация по состоянию на вечер 11 апреля по поводу российского вторжения:
- Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов
- сбито 2 вражеских БпЛА типа "Орлан - 10"
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники
- 2 станции радиоэлектронной борьбы противника
Напомним, что в перехватах ГУР военные жалуются на свое руководство. Военный россии рассказал о потерях среди солдат. Он попросил свою жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.