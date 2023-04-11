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ВСУ успешно атаковали несколько позиций российских войск: что удалось уничтожить полностью

11 апреля 2023 20:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ВСУ успешно атаковали несколько позиций российских войск: что удалось уничтожить полностью
ВСУ атакуют позиции российских войск. Фото: Генштаб ВСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В течение суток ВСУ отбили более 50 вражеских атак. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Удары по позициям оккупантов

Информация по состоянию на вечер 11 апреля по поводу российского вторжения:

  • Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов
  • сбито 2 вражеских БпЛА типа "Орлан - 10"

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы противника

Напомним, что в перехватах ГУР военные жалуются на свое руководство. Военный россии рассказал о потерях среди солдат. Он попросил свою жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

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