"Это все красиво у путина по телевизору": ГУР перехопило телефонні скарги окупанта на втрати

Російський окупант на війні в Україні Фото: росЗМІ

Військовий росії розповів про втрати серед солдатів. Він попросив свою дружину якнайшвидше звернутися до прокуратури, щоб витягнути його з України.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта:

— Ти коли у військкомат? — окупант.

— У вівторок поїду, — дружина військового рф.

— А до прокуратури не відправляла нічого? — окупант.

— Так, там сайт поки що недоступний, ми пробували, пробуватимемо, коротше, — дружина.

— А до нашої прокуратури? А то вже у всіх виходить, однієї в тебе чомусь не заходить, — окупант.

— Не знаю, ну спробую ще, спробуємо, — дружина.

— А... То тут лінія оточення скоро, мабуть, потрапимо, бл*ть, — окупант.

— Та ти що?, — дружина.

— Та нас у роті 35 людей, має бути 100 із чимось, а залишилося 35 лише, — окупант.

— Ну, ніх*ра собі, блін, — дружина.

— Це все красиво в путіна по телевізору, бл*, — окупант.

— Ага, блін, взагалі х*рове щось, я аж прям..., — дружина.

— Як гарматне м'ясо тут, — окупант.

— Блін, ну потрапили, — дружина.

— Ага, додому тільки 300-тим, якщо тільки або 200-тим, — окупант.

— Зрозуміло, ну, ти бережи себе, Сергію, бо взагалі буде ж*па, засідка, — дружина.

— Ага, те, що тут немає відпусток, нічого не світить, — окупант.

— Ну, так, ну це, бачиш, я питала, чи це тільки командира треба, — дружина.

— Та командиру тут по барабану, вони в штабі, якщо щось й станеться, вони перші втечуть, у нас мобілізовані ротні. І вийти не дають, якщо тільки 300-тий у госпіталь, до росії, а так марно, — окупант.

— Взагалі жах, — дружина.

— Ні грошей не платять, постачання немає, ні ротації, нічого немає. Виплутуй мене з цього л*йна, я вже втомився, — окупант.

— Так, я уявляю, — дружина.

Нагадаємо, російський окупант розповів про формування взводів із ухилянтів. Він висловив бажання якнайшвидше покинути територію України.

Також ми писали, що військовослужбовець рф розповідає матері про швидку перекваліфікацію в лавах російської армії. Окупант не знає, де його половина полку, бо вони десь випивають.

Додамо, під час телефонного дзвінка з дружиною військовослужбовець рф розповідає про повну відсутність військового обладнання та допомоги. Про ротацію ніхто не думає, забирати тіла знайомих ніхто не буде.