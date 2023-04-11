"Это все красиво у путина по телевизору": ГУР перехопило телефонні скарги окупанта на втрати
Військовий росії розповів про втрати серед солдатів. Він попросив свою дружину якнайшвидше звернутися до прокуратури, щоб витягнути його з України.
Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Перехоплена розмова окупанта:
— Ти коли у військкомат? — окупант.
— У вівторок поїду, — дружина військового рф.
— А до прокуратури не відправляла нічого? — окупант.
— Так, там сайт поки що недоступний, ми пробували, пробуватимемо, коротше, — дружина.
— А до нашої прокуратури? А то вже у всіх виходить, однієї в тебе чомусь не заходить, — окупант.
— Не знаю, ну спробую ще, спробуємо, — дружина.
— А... То тут лінія оточення скоро, мабуть, потрапимо, бл*ть, — окупант.
— Та ти що?, — дружина.
— Та нас у роті 35 людей, має бути 100 із чимось, а залишилося 35 лише, — окупант.
— Ну, ніх*ра собі, блін, — дружина.
— Це все красиво в путіна по телевізору, бл*, — окупант.
— Ага, блін, взагалі х*рове щось, я аж прям..., — дружина.
— Як гарматне м'ясо тут, — окупант.
— Блін, ну потрапили, — дружина.
— Ага, додому тільки 300-тим, якщо тільки або 200-тим, — окупант.
— Зрозуміло, ну, ти бережи себе, Сергію, бо взагалі буде ж*па, засідка, — дружина.
— Ага, те, що тут немає відпусток, нічого не світить, — окупант.
— Ну, так, ну це, бачиш, я питала, чи це тільки командира треба, — дружина.
— Та командиру тут по барабану, вони в штабі, якщо щось й станеться, вони перші втечуть, у нас мобілізовані ротні. І вийти не дають, якщо тільки 300-тий у госпіталь, до росії, а так марно, — окупант.
— Взагалі жах, — дружина.
— Ні грошей не платять, постачання немає, ні ротації, нічого немає. Виплутуй мене з цього л*йна, я вже втомився, — окупант.
— Так, я уявляю, — дружина.
Нагадаємо, російський окупант розповів про формування взводів із ухилянтів. Він висловив бажання якнайшвидше покинути територію України.
Також ми писали, що військовослужбовець рф розповідає матері про швидку перекваліфікацію в лавах російської армії. Окупант не знає, де його половина полку, бо вони десь випивають.
Додамо, під час телефонного дзвінка з дружиною військовослужбовець рф розповідає про повну відсутність військового обладнання та допомоги. Про ротацію ніхто не думає, забирати тіла знайомих ніхто не буде.