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ВСУ успешно продвигаются в Донецкой и Запорожской областях, — ISW

10 сентября 2023 07:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ успешно продвигаются в Донецкой и Запорожской областях, — ISW
ВСУ продвигаются вперед. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Силы обороны продвигаются в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Также украинские воины 9 сентября совершили продвижение к югу от Бахмута.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки) вдоль границы Донецко-Запорожской области, где, как утверждают российские источники, в последние дни усилились бои", — сообщают аналитики Института.

В Институте также рассказали, что дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки и к западу от Вербового в западной части Запорожской области.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы преуспели к югу от Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Российские военные блогеры паникуют

Успешное продвижение украинской армии подтверждают и российские военные блогеры. Один из них, близкий к Кремлю, утверждал, что украинские войска заставили российских захватчиков уйти из Андреевки, а другой известный военный блогер сообщил, что Андреевка теперь "серая зона".

Украинская сторона также проинформировала, что Силы обороны добились результатов к югу от Клищиевки.

Ранее мы сообщали, что аналитики из Разведывательного управления Пентагона пришли к выводу, что на основе последних действий Сил обороны Украины есть реальные шансы на успешное преодоление оставшихся оборонных рубежей российской стороны до конца текущего года. При этом украинские войска показали рост активности на фронте после нескольких месяцев затишья.

Напомним, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно отметил растущую боевую активность Украины, несмотря на сложности на фронте. Обращаясь к представителям Европейского союза, Столтенберг подтвердил, что благодаря поддержке стран НАТО Украина начинает демонстрировать впечатляющие результаты в своих военных действиях.

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