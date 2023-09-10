Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ успішно просуваються в Донецькій і Запорізькій областях, — ISW arrow

ЗСУ успішно просуваються в Донецькій і Запорізькій областях, — ISW

10 вересня 2023 07:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ успішно просуваються в Донецькій і Запорізькій областях, — ISW
ЗСУ просуваються вперед. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сили оборони просуваються в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Також українські воїни 9 вересня здійснили просування на південь від Бахмуту.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте також:

ЗСУ просуваються вперед

"Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські сили просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецько-Запорізької області, де, як стверджують російські джерела, останніми днями посилилися бої", — повідомляють аналітики Інституту.

В Інституті також розповіли, що додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські сили також просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки і на захід від Вербового у західній частині Запорізької області.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Російські військові блогери панікують

Успішне просування української армії підтверджують і російські військові блогери. Один з них, близький до Кремля, стверджував, що українські війська змусили російських загарбників відійти з Андріївки, а інший відомий військовий блогер повідомив, що Андріївка тепер є "сірою зоною". 

Українська сторона також проінформувала, що Сили оборони досягли результатів на південь від Кліщіївки.

Раніше ми повідомляли, аналітики з Розвідувального управління Пентагону дійшли висновку, що на основі останніх дій Сил оборони України є реальні шанси на успішне подолання оборонних рубежів російської сторони, що залишилися, до кінця поточного року. При цьому українські війська показали зростання активності на фронті після кількох місяців затишшя.

Нагадаємо, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці з боку країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз