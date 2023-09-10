ЗСУ успішно просуваються в Донецькій і Запорізькій областях, — ISW

ЗСУ просуваються вперед. Фото: Генштаб

Сили оборони просуваються в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Також українські воїни 9 вересня здійснили просування на південь від Бахмуту.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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ЗСУ просуваються вперед

"Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські сили просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецько-Запорізької області, де, як стверджують російські джерела, останніми днями посилилися бої", — повідомляють аналітики Інституту.

В Інституті також розповіли, що додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські сили також просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки і на захід від Вербового у західній частині Запорізької області.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Російські військові блогери панікують

Успішне просування української армії підтверджують і російські військові блогери. Один з них, близький до Кремля, стверджував, що українські війська змусили російських загарбників відійти з Андріївки, а інший відомий військовий блогер повідомив, що Андріївка тепер є "сірою зоною".

Українська сторона також проінформувала, що Сили оборони досягли результатів на південь від Кліщіївки.

Раніше ми повідомляли, аналітики з Розвідувального управління Пентагону дійшли висновку, що на основі останніх дій Сил оборони України є реальні шанси на успішне подолання оборонних рубежів російської сторони, що залишилися, до кінця поточного року. При цьому українські війська показали зростання активності на фронті після кількох місяців затишшя.

Нагадаємо, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці з боку країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.