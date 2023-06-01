Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ в последний день весны уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб arrow

ВСУ в последний день весны уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб

1 июня 2023 09:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ в последний день весны уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб
Украинские военные в бою. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные россияне

За 31 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 460 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, шесть бронемашин, 14 артиллерийских систем и семь беспилотников разных типов.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 208 370 (+460) человек ликвидировано;
  • танков — 3804 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 478 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 474 (+14) ед.;
  • РСЗО — 575 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 333 (+0) ед.;
  • самолетов — 313 (+0) ед.;
  • вертолетов — 298 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7) ед.;
  • крылатых ракет — 1107 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 239 (+9) ед.;
  • специальной техники — 458 (+4) ед.
Утраты российской армии на 1 июня 2023 года
Утраты российской армии на 1 июня 2023 года

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас