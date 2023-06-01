ВСУ в последний день весны уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб

Украинские военные в бою. Фото: ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

За 31 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 460 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, шесть бронемашин, 14 артиллерийских систем и семь беспилотников разных типов.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 208 370 (+460) человек ликвидировано;

танков — 3804 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 7 478 (+6) ед.;

артиллерийских систем — 3 474 (+14) ед.;

РСЗО — 575 (+0) ед.;

средств ПВО — 333 (+0) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 298 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7) ед.;

крылатых ракет — 1107 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 239 (+9) ед.;

специальной техники — 458 (+4) ед.

Утраты российской армии на 1 июня 2023 года

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.