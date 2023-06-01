ВСУ в последний день весны уничтожили почти полтысячи оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные россияне
За 31 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 460 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, шесть бронемашин, 14 артиллерийских систем и семь беспилотников разных типов.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 208 370 (+460) человек ликвидировано;
- танков — 3804 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 478 (+6) ед.;
- артиллерийских систем — 3 474 (+14) ед.;
- РСЗО — 575 (+0) ед.;
- средств ПВО — 333 (+0) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7) ед.;
- крылатых ракет — 1107 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 239 (+9) ед.;
- специальной техники — 458 (+4) ед.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.
Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.