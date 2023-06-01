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ЗСУ в останній день весни знищили майже пів тисячі окупантів, — Генштаб

1 червня 2023 09:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ в останній день весни знищили майже пів тисячі окупантів, — Генштаб
Українські військові у бою. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані росіяни

За 31 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 460 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили два танки, шість бронемашин, 14 артилерійських систем і сім безпілотники різних типів.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 804 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 478 (+6) од.;
  • артилерійських систем — 3 474 (+14) од.;
  • РСЗВ — 575 (+0) од.;
  • засобів ППО — 333 (+0) од.;
  • літаків — 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 298 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 131 (+7) од.;
  • крилатих ракет — 1107 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 239 (+9) од.;
  • спеціальної техніки — 458 (+4) од.
Втрати російської армії на 1 червня 2023 року
Втрати російської армії на 1 червня 2023 року

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.

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