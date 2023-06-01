ЗСУ в останній день весни знищили майже пів тисячі окупантів, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані росіяни
За 31 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 460 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, шість бронемашин, 14 артилерійських систем і сім безпілотники різних типів.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано;
- танків — 3 804 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 478 (+6) од.;
- артилерійських систем — 3 474 (+14) од.;
- РСЗВ — 575 (+0) од.;
- засобів ППО — 333 (+0) од.;
- літаків — 313 (+0) од.;
- гелікоптерів — 298 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 131 (+7) од.;
- крилатих ракет — 1107 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 239 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 458 (+4) од.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.
За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.
Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.
Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.
Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.