ВСУ удачно нанесли удары по важным объектам россиян, — Генштаб

ВСУ наносят удар. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины удачно нанесли удары по важным объектам российских оккупантов. В частности, украинские военные пять раз обстреляли районы сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также враждебный зенитно-ракетный комплекс.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В сообщении говорится, то в течение суток, 5 мая, ВСУ уничтожили четыре беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 500 российских военных. Следовательно, общие боевые потери противника по состоянию на 6 мая 2023 года ориентировочно составляют 193 770 человек.

Также мы писали, что авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления российских оккупантов и их военной техники. Кроме того, украинские бойцы уничтожили 10 вражеских беспилотников разных типов.