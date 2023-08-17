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ВСУ ведут наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, — Генштаб

17 августа 2023 06:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 17 августа
Бойцы ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ПРодолжаются 540-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. ВСУ продолжает избивать врага и сейчас активно продвигается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 17 августа

В Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Бойцы ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Они закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Также сообщается, что за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Бойцы ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Также наши защитники уничтожили 8 разведывательных БпЛА.

Напомним, командование ВСУ перебросило в район Роботино на юге Запорожской области 82 десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную западной военной техникой и оружием. Это последний мощный резерв для прорыва русской обороны на юге.

Это и хорошая, и плохая новость для украинского контрнаступления. Подключение мощной бригады с тяжелым западным вооружением позволит ВСУ получить преимущество на одном из главных участков наступления, где российская оборона уже "трещит по швам".

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