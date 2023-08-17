ЗСУ ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб
Триває 540-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. ЗСУ продовжує бити ворога і зараз активно просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 17 серпня
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Вони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Також повідомляється, що протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.
На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.
Також наші захисники знищили 8 розвідувальних БпЛА.
Нагадаємо, командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82 десантно-штурмову бригаду, укомплектовану західною військовою технікою та зброєю. Це останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні.
Це є і хорошою, і поганою новиною для українського контрнаступу. Підключення потужної бригади з важким західним озброєнням дозволить ЗСУ отримати перевагу на одній із головних ділянок наступу, де російська оборона вже "тріщить по швах".