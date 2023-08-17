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ЗСУ ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб

17 серпня 2023 06:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 17 серпня
Бійці ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 540-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. ЗСУ продовжує бити ворога і зараз активно просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 17 серпня

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Бійці ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

 Вони закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бійці ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також повідомляється, що протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Бійці ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також наші захисники знищили 8 розвідувальних БпЛА. 

Нагадаємо, командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82 десантно-штурмову бригаду, укомплектовану західною військовою технікою та зброєю. Це останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні.

Це є і хорошою, і поганою новиною для українського контрнаступу. Підключення потужної бригади з важким західним озброєнням дозволить ЗСУ отримати перевагу на одній із головних ділянок наступу, де російська оборона вже "тріщить по швах".

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