ВСУ отбили 32 атаки врага под Авдеевкой - Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 788 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений, во время которых враг активно атаковал украинские позиции с помощью ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 21 апреля.

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Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации два раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации четырежды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, оккупанты совершили три безуспешные атаки позиций наших войск.

Российские атаки

За прошедшие сутки вражеские силы нанесли 15 ракетных ударов и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В рамках авиационных ударов пострадали населенные пункты Казачья Лопань, Синковка, Слобожанское, Нескучное, Победа Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Новосадово, Ямполевка, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Соловьево, Новобахмутовка, Бердичи, Нью-Йорк, Красногоровка, Очеретино, Водяное, Шахтерское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Большая Новоселка, Спорное, Ступочки, Иванов Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Новоберислав, Львов и Крынки Херсонской области.

Более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей находятся под артиллерийским огнем.

Успехи Украины на фронте

За последние сутки авиация ВСУ нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава, составу боеприпасов, средству противовоздушной обороны, району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

ВСУ продолжают уверенно отражать атаки противника и активно защищать население и территорию Украины от враждебных действий.

Потери России на войне против Украины

личного состава — около 459530 (+950) человек,

танков — 7229 (+16) единиц;

боевых бронированных машин — 13896 (+23) единиц;

артиллерийских систем — 11719 (+41) единиц;,

РСЗО — 1046 (+0) единиц;

средств ПВО — 767 (+4) единиц;

самолетов — 348 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9379 (+38) единиц;

крылатых ракет — 2115 (+6) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 15785 (+68) единиц;

специальной техники — 1926 (+8) единиц;

Потери российских окупантов по состоянию на 21 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.

Также мы писали о том, что ISW назвали причину, почему оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время.