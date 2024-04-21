ЗСУ відбили 32 атаки ворога під Авдіївкою — Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 788 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень, під час яких ворог активно атакував українські позиції за допомогою ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у неділю, 21 квітня.

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Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, два рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших захисників у районах населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили три безуспішні атаки позицій наших військ.

Російські атаки

Загалом за минулу добу ворожі сили нанесли 15 ракетних ударів та 63 авіаційні удари, здійснили 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

У рамках авіаційних ударів постраждали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.

Більше 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей перебувають під артилерійським вогнем.

Успіхи України на фронті

За останню добу авіація ЗСУ нанесла удари по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ були завдані удари по пункту управління, двом районам зосередження особового складу, складу боєприпасів, засобу протиповітряної оборони, району зосередження озброєння та військової техніки противника.

ЗСУ продовжують впевнено відбивати атаки противника та активно захищати населення та територію України від ворожих дій.

Втрати Росії на війні проти України:

— особового складу — близько 459530(+950) осіб;

— танків — 7229 (+16) одиниць;

— бойових броньованих машин — 13896 (+23) одиниць;

— артилерійських систем — 11719 (+41) одиниць;

— РСЗВ — 1046 (+0) одиниць;

— засобів ППО — 767 (+4) одиниць;

— літаків — 348 (+0) одиниць;

— гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9379 (+38) одиниць;

— крилатих ракет — 2115 (+6) одиниць;

— кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

— підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 15785 (+68) одиниць;

— спеціальної техніки — 1926 (+8) одиниць.

Втрати російських окупантів станом на 21 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступальних військових дій.

Також ми писали про те, що ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом.