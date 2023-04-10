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ВСУ отбили почти 60 атак и уничтожили шесть дронов россиян: сводка Генштаба

10 апреля 2023 07:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Работа украинских артиллеристов на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток украинские Силы обороны отразили 58 атак врага. Основные усилия по ведению наступательных действий враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и четырех ракетных ударов. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания.

Также две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито шесть вражеских БпЛА: три типа "Ланцет", два — "Зал" и один — "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы врага.

Где ведутся самые ожесточенные бои

Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника по указанным направлениям.

  • На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

Напомним, ранее в боях за Бахмут украинские воины показали слаженную работу танкистов и пехоты.

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