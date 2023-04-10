ВСУ отбили почти 60 атак и уничтожили шесть дронов россиян: сводка Генштаба

Работа украинских артиллеристов на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские Силы обороны отразили 58 атак врага. Основные усилия по ведению наступательных действий враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и четырех ракетных ударов. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания.

Также две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито шесть вражеских БпЛА: три типа "Ланцет", два — "Зал" и один — "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы врага.

Где ведутся самые ожесточенные бои

Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника по указанным направлениям.

На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.

минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

Напомним, ранее в боях за Бахмут украинские воины показали слаженную работу танкистов и пехоты.