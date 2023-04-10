ЗСУ відбили майже 60 атак та знищили шість дронів росіян: зведення Генштабу

Робота українських артилеристів на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби українські Сили оборони відбили 58 атак ворога. Основні зусилля ворог зосередив на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та чотирьох ракетних ударів. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

Також дві ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі.

Відповідь ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БпЛА: три – типу "Ланцет", два – "Зала" та один – "Суперкам".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Де тривають найзапекліші бої

Як зазначають у Генштабі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви.

минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.

ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак.

Нагадаємо, раніше у боях за Бахмут українські воїни показали злагоджену роботу танкістів та піхоти.