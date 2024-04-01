ВСУ отбили масштабную атаку оккупантов с десятками танков и БМП возле Авдеевки — анализ ISW

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные, вероятно, отразили российскую батальонную механизированную атаку под Авдеевкой Донецкой области в субботу, 30 марта. Оккупанты, учитывая подразделения шестого полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, направили 36 танков и 12 боевых машин пехоты на штурм в районе села Тоненькое, но натолкнулись на мощный отпор.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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Отражение российской атаки

Аналитики отметили, что это первая столь масштабная атака российской армии с тех пор, как она начала операцию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

На геолокационных снимках, опубликованных 31 марта, видно большое количество уничтоженных и поврежденных российских бронемашин и танков вдоль дороги северо-западнее Тоненького. Украинский военнослужащий заявил, что во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП. По его словам, лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.

Аналитики подчеркнули, что это первое сообщение об участии подразделений 90-й танковой дивизии в штурме после захвата Авдеевки.

Однако, похоже, что подразделения шестого танкового полка потерпели неудачу во время атаки 30 марта, что свидетельствует о том, что части российского оперативного резерва под Авдеевкой могут быть неспособны возглавить дальнейшее продвижение россиян на запад в краткосрочной перспективе.

Защита Украины от оккупантов

В ISW заявили, что масштаб российской механизированной атаки 30 марта является значительным.

"Способность Украины защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери населенного пункта, является положительным показателем способности Украины защититься от будущих широкомасштабных российских нападений и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, возможно, украинским войскам пришлось потратить значительное количество материальных средств для защиты от российского наступления под Тоненьким, что подчеркивает способность РФ проводить нападения, заставляющие Украину тратить значительную часть своих и без того ограниченных материальных и человеческих резервов на оборону.

"Продемонстрированная Украиной способность умело защищаться от широкомасштабного российского наступления на особо критическом участке фронта, несмотря на вызовы, стоящие перед Украиной, свидетельствует о том, что украинские войска могут достичь значительных результатов на поле боя, если они будут должным образом экипированы", — говорится в отчете.

Предстоящее наступление РФ

Готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление приоритетно. Враг может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

Напомним, пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты потеряли около 1300 человек и 30 единиц техники на Авдеевском направлении. По ее словам, враг в настоящее время завозит новые подразделения на этот участок передовой.

Также Госпогранслужба опубликовала кадры последних дней обороны Авдеевки в Донецкой области перед уходом защитников из города.