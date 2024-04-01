Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ отбили масштабную атаку оккупантов с десятками танков и БМП возле Авдеевки — анализ ISW arrow

ВСУ отбили масштабную атаку оккупантов с десятками танков и БМП возле Авдеевки — анализ ISW

1 апреля 2024 08:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ отбили масштабную атаку оккупантов с десятками танков и БМП возле Авдеевки — анализ ISW
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные, вероятно, отразили российскую батальонную механизированную атаку под Авдеевкой Донецкой области в субботу, 30 марта. Оккупанты, учитывая подразделения шестого полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, направили 36 танков и 12 боевых машин пехоты на штурм в районе села Тоненькое, но натолкнулись на мощный отпор.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Читайте также:

Отражение российской атаки

Аналитики отметили, что это первая столь масштабная атака российской армии с тех пор, как она начала операцию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

На геолокационных снимках, опубликованных 31 марта, видно большое количество уничтоженных и поврежденных российских бронемашин и танков вдоль дороги северо-западнее Тоненького. Украинский военнослужащий заявил, что во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП. По его словам, лобовой штурм не смог прорвать украинскую линию фронта.

Аналитики подчеркнули, что это первое сообщение об участии подразделений 90-й танковой дивизии в штурме после захвата Авдеевки.

Однако, похоже, что подразделения шестого танкового полка потерпели неудачу во время атаки 30 марта, что свидетельствует о том, что части российского оперативного резерва под Авдеевкой могут быть неспособны возглавить дальнейшее продвижение россиян на запад в краткосрочной перспективе.

Защита Украины от оккупантов

В ISW заявили, что масштаб российской механизированной атаки 30 марта является значительным.

"Способность Украины защититься от наступления 30 марта, особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери населенного пункта, является положительным показателем способности Украины защититься от будущих широкомасштабных российских нападений и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, возможно, украинским войскам пришлось потратить значительное количество материальных средств для защиты от российского наступления под Тоненьким, что подчеркивает способность РФ проводить нападения, заставляющие Украину тратить значительную часть своих и без того ограниченных материальных и человеческих резервов на оборону.

"Продемонстрированная Украиной способность умело защищаться от широкомасштабного российского наступления на особо критическом участке фронта, несмотря на вызовы, стоящие перед Украиной, свидетельствует о том, что украинские войска могут достичь значительных результатов на поле боя, если они будут должным образом экипированы", — говорится в отчете.

Предстоящее наступление РФ

Готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что это наступление приоритетно. Враг может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

Напомним, пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты потеряли около 1300 человек и 30 единиц техники на Авдеевском направлении. По ее словам, враг в настоящее время завозит новые подразделения на этот участок передовой.

Также Госпогранслужба опубликовала кадры последних дней обороны Авдеевки в Донецкой области перед уходом защитников из города.

война
россияне
Украина
Донецкая область
оккупанты
ISW
Авдеевка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК