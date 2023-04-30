ВСУ отбили более 20 атак и уничтожили логистический центр россиян

Военный Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российская Федерация продолжает пытаться захватить территорию Украины. Враг не устает наносить удары как по военным, так и по гражданским объектам. Россия продолжает применять тактику террора. Вероятность ракетных обстрелов остается высокой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей Facebook-странице.

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Генштаб сообщает, что российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

"Сегодня противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также, в течение суток, нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону ", — говорится в сообщении.

Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Сегодня военные Вооруженных Сил Украины нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 20 атак противника на указанных участках фронта. Кроме того, были поражены четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живая сила, состав боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов, отмечают в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 470 российских кафиров. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.