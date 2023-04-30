ЗСУ відбили понад 20 атак і знищили логістичний центр росіян

Військовий Збройних Сил України у зоні бойових дій. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російська Федерація продовжує намагатися загарбати територію України. Ворог не втомлюється завдавати ударів як по військових, так і по цивільних обʼєктах. Росія і надалі застосовує тактику терору. Ймовірність ракетних обстрілів залишається високою.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

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Генштаб повідомляє, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

"Сьогодні противник завдав 2 ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка. Також, протягом доби, завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більше 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону", — йдеться в повідомленні.

Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Сьогодні військові Збройних Сил України завдали три удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більше 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. Окрім цього, було уражено чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів, наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили 470 російських окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.