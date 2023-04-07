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ВСУ отразили более 40 атак врага: Генштаб ошеломил новыми цифрами

7 апреля 2023 06:44
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Свежий свод Генштаба за 6 апреля 2023 года
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по подразделениям врага
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В течение суток, 6 апреля, Вооруженные силы Украины отразили более 40 атак врага. Оккупанты пытаются нанести удар на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.

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Потери окупантов

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА разных типов ("Орлан-10", "Supercam" и "Ланцет-3"), а также 3 корректируемых авиационных бомбы» , — отмечается в сообщении.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии успешно попали в 2 района, где расположены сосредоточение живой силы противника, 2 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Где наступает враг

"За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", — говорится в возведении.

Отмечается, что оккупанты сосредотачивают свои силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако безуспешно.

На Бахмутском направлении противник пытается взять Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. ВСУ отразили 16 атак противника на этом участке фронта.

Напомним, что внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, он начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва.

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