Свіже зведення Генштабу за 6 квітня 2023 року

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по підрозділах ворога

Протягом доби, 6 квітня, Збройні сили України відбили понад 40 атак ворога. Окупанти намагаються завдати удару на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у Facebook.

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Втрати окупантів

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів ("Орлан-10", "Supercam" та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби", — зазначається в повідомленні.

Також, підрозділи ракетних військ та артилерії успішно влучили у 2 райони, де розташовані зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Де наступає ворог

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", — йдеться в зведенні.

Зазначається, що окупанти зосереджують свої сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте безуспішно.

На Бахмутському напрямку противник намагається взяти місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. ЗСУ відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, що увага світових ЗМІ та українців прикута до початку контрнаступу ЗСУ. Цілком ймовірно, що він розпочнеться вже за кілька тижнів, як тільки цьому буде сприяти погода та сухий ґрунт.