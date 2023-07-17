Потери России на 17 июля: утренняя сводка Генштаба

ВСУ отминусовали еще более 600 российских оккупантов за сутки, — Генштаб
За минувшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 600 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Утраты армии РФ
За 16 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 620 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 8 бронемашин, 23 артиллерийские системы, 3 средства ПВО, 8 беспилотников, 15 единиц автомобильной техники и 11 единиц специальной техники.
Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава — около 238300 (+620) человек ликвидировано;
- танков — 4107 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 4115 (+8) ед;
- артиллерийских систем — 4504 (+23) ед;
- РСЗО — 685 (+4) ед.;
- средств ПВО — 428 (+3) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 310 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3828 (+8) ед;
- крылатых ракет — 1273 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7059 (+15) ед;
- специальной техники — 677 (+11) ед.
Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.
Добавим, в Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.