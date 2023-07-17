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ВСУ отминусовали еще более 600 российских оккупантов за сутки, — Генштаб

17 июля 2023 08:47
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Козюк Татьяна
редактор
Потери России на 17 июля: утренняя сводка Генштаба
Украинские военные наносят удар по оккупантам на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 600 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За 16 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 620 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 8 бронемашин, 23 артиллерийские системы, 3 средства ПВО, 8 беспилотников, 15 единиц автомобильной техники и 11 единиц специальной техники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

  • личного состава — около 238300 (+620) человек ликвидировано;
  • танков — 4107 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 4115 (+8) ед;
  • артиллерийских систем — 4504 (+23) ед;
  • РСЗО — 685 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 428 (+3) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 310 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3828 (+8) ед;
  • крылатых ракет — 1273 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7059 (+15) ед;
  • специальной техники — 677 (+11) ед.
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Потери российской армии на 17 июля 2023 года
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Добавим, в Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.

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