Потери России на 17 июля: утренняя сводка Генштаба

Украинские военные наносят удар по оккупантам на фронте. Фото: Генштаб

За минувшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 600 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За 16 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 620 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 8 бронемашин, 23 артиллерийские системы, 3 средства ПВО, 8 беспилотников, 15 единиц автомобильной техники и 11 единиц специальной техники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава — около 238300 (+620) человек ликвидировано;

танков — 4107 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 4115 (+8) ед;

артиллерийских систем — 4504 (+23) ед;

РСЗО — 685 (+4) ед.;

средств ПВО — 428 (+3) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 310 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3828 (+8) ед;

крылатых ракет — 1273 (+0) ед;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7059 (+15) ед;

специальной техники — 677 (+11) ед.

Потери российской армии на 17 июля 2023 года

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Добавим, в Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.