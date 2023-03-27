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ВСУ используют на передовой редкое "грузовое бронетакси": что это за техника

27 марта 2023 18:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Австралийская логистическая бронемашина M113AS4 ALV
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В открытом доступе появились фото, которые указывают, что для отпора российским оккупантам на Востоке Украины механизированные подразделения ВСУ используют редкие гусеничные бронетранспортеры M113AS4 ALV именно в "грузовой" версии Ute. Эту бронетехнику ВСУ получили в качестве военной помощи от Австралии.

Об этом пишет Defense Express.

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"Хотя эти бронемашины предназначены именно для доставки грузов на передовую, чем собственно и обусловлена необычная конструкция Ute, на фото мы можем увидеть их применение в качестве "классических" транспортеров для пехоты", — отмечает издание.

В публикации также отмечают, что о передаче именно таких бронемашин для ВСУ от Австралии официальных сообщений не было, и эти неофициальные фото, собственно, и стали первоисточником данных о том, что наши защитники используют такое необычное "грузовое бронетакси".

Гусеничные БТР M113AS4 ALV именно в "логистической" версии к моменту передачи ВСУ использовали только сухопутные войска Австралии. По данным из открытых источников, у австралийцев было всего 50 таких машин, переработка которых на "грузовое бронетакси" произошла в середине 2000-х годов. Интересно, что Military Balance 2022 в своих сводных данных по Австралии наличие "логистической" версии Ute по отдельности не выделяет, и говорит лишь о наличии в общей сложности 431 машины типа M113AS4, в том числе в транспортной модификации.

В открытом доступе есть лишь фрагментарные данные об австралийской логистической бронемашине M113AS4 ALV. В частности, речь о том, что австралийская Ute может брать на борт от 5 до 7 тонн груза, помещенных в стандартный 10-футовый контейнер. В таких контейнерах могут подвозиться как провиант для бойцов, так и топливо или боеприпасы на передовую.

"Теоретически, австралийский M113AS4 ALV может взять на буксир 105-мм гаубицу L119 или поместить на грузовой отсек блок ракет до M142 HIMARS. И если это действительно так, то здесь не стоит исключать, что такой функционал бойцы ВСУ для отпора российским оккупантам также используют", — говорится в публикации.

Напомним, в понедельник, 27 марта, стало известно о том, что Германия передала Украине танки Leopard 2. Немецкие танки были переданы Украине примерно через два месяца после того, как правительство Германии одобрило решение о поставках военной техники.

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