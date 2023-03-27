ЗСУ використовують на передовій рідкісне "вантажне бронетаксі": що це за техніка

Австралійська логістична бронемашина M113AS4 ALV

У відкритому доступі з’явились фото, які вказують, що для відсічі російським окупантам на Сході Україні механізовані підрозділи ЗСУ використовують рідкісні гусеничні бронетранспортери M113AS4 ALV саме у "вантажній" версії Ute. Цю бронетехніку ЗСУ отримали як військову допомогу від Австралії.

Про це пише Defense Express.

Що відомо про "вантажне бронетаксі" від Австралії

"Хоча ці бронемашини призначені саме для доставки вантажів на передову, чим власне й зумовлена незвична конструкція Ute, на фото ми можемо побачити їх застосування в якості "класичних" транспортерів для піхоти", — зазначає видання.

У публікації також відзначають, що про передачу саме таких бронемашин для ЗСУ від Австралії офіційних повідомлень не було, і ці неофіційні фото власне й стали першоджерелом даних про те, що наші захисники використовують таке незвичне "вантажне бронетаксі".

Гусеничні БТР M113AS4 ALV саме в "логістичній" версії до моменту передачі ЗСУ використовували лише сухопутні війська Австралії. За даними з відкритих джерел, австралійці мали лише 50 таких машин, переробка яких на "вантажне бронетаксі" відбулась в середині 2000-х років. Цікаво, що Military Balance 2022 в своїх зведених даних по Австралії наявність "логістичної" версії Ute окремо не виділяє, і говорить лише про наявність загалом 431 машини типу M113AS4, зокрема у транспортній модифікації.

У відкритому доступі є лише фрагментарні дані про австралійську логістичну бронемашину M113AS4 ALV. Зокрема мова про те, що австралійська Ute може брати на борт від 5 до 7 тонн вантажу, вміщених в стандартний 10-футовий контейнер. В таких контейнерах можуть підвозитись як і провіант для бійців, так і пальне чи боєприпаси на передову.

"Теоретично, австралійський M113AS4 ALV може взяти на буксир 105-мм гаубицю L119 або вмістити на вантажний відсік блок ракет до M142 HIMARS. І якщо це справді так, то тут не варто виключати, що такий функціонал бійці ЗСУ для відсічі російським окупантам використовують також", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, стало відомо про те, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2. Німецькі танки були передані Україні приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини схвалив рішення про постачання військової техніки.