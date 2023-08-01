ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и боеприпасы: последние данные Генштаба
Продолжаются 524-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Россия и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 1 августа
Генштаб ВСУ сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 5 зенитно-ракетных комплексов противника,
- тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек",
- 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы,
- склад боеприпасов,
- 5 районов сосредоточения личного состава противника.
Напомним, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Однако оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.
Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.