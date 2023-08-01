Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и боеприпасы: последние данные Генштаба arrow

ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и боеприпасы: последние данные Генштаба

1 августа 2023 06:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 1 августа
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 524-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Россия и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Отчет Генштаба ВСУ на утро 1 августа

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.

  •  
  •  
  •  
1/3 _ 3

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 5 зенитно-ракетных комплексов противника,
  • тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек",
  • 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы,
  • склад боеприпасов,
  • 5 районов сосредоточения личного состава противника.

Напомним, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Однако оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз