Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 524-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Россия и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 1 августа

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.





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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

5 зенитно-ракетных комплексов противника,

тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек",

5 артиллерийских средств на огневых позициях,

2 станции радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов,

5 районов сосредоточения личного состава противника.

Напомним, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Однако оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.