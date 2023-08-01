Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 524-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Росія і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте також:

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 1 серпня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.





1 / 3

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

5 зенітно-ракетних комплексів противника,

важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок",

5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби,

склад боєприпасів,

5 районів зосередження особового складу ворога.

Нагадаємо, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки та Побєди, що на Донеччині. Однак окупанти натомість обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.