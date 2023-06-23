ВСУ утром уничтожили важную российскую цель
Сегодня, 23 июня, украинские защитники с самого утра сбили современный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Успех сил обороны Украины имел место в небе над Донецкой областью.
Об этом сообщили Генеральный штаб ВС Украины и командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Утренний успех ВСУ
По информации Генштаба, сегодня, 23 июня, утром Силы обороны Украины уничтожили важную воздушную цель российских оккупационных сил.
Речь идет о российском боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор", командирской машине армейской авиации РФ.
Место инцидента
Глава Воздушных сил генерал-лейтенант Олещук подтвердил успешный удар по российскому вертолету.
Он отметил, что украинские зенитчики сбили вертолет Ка-52 на территории Донецкой области.
Напомним, что по состоянию на начало суток 23 июня Силы обороны Украины за время полномасштабного вторжения уничтожили 307 вертолетов.
Также Вооруженные силы Украины и другие военные подразделения уничтожили 314 российских самолетов разных типов, 3 447 разведывательных и ударных беспилотников и 1 214 крылатых ракет российской армии.