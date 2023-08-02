ВСУ за сутки эффектно уничтожили 20 артсистем и два склада РФ: новые данные от Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За последние 24 часа украинские авиационные подразделения оборонительных сил провели девять налётов на районы, где расположены противник и его военное оборудование, а также один налёт на зенитный комплекс захватчиков. Ракетные подразделения и артиллерия успешно поразили 20 артиллерийских установок, радиостанцию, два командных пункта, а также другие стратегические объекты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте

На Северского и Слобожанского направлениях, в районе Казачьей Лопани в Харьковской области зафиксированы авиационные бомбардировки, а также обстрелы более 20 посёлков.

На Купянском направлении воздушные удары пришлись на Петропавловку и Кисловку, а на Лиманском направлении — на территории Белогоровки (Луганская область) и в районах Серебрянки и Спорного (Донецкая область).

На Бахмутском направлении противник пытался вернуть контроль в ряде районов Донецкой области, но без успеха. Авиационные удары были нанесены в районе Дружбы и населенного пункта с названием Нью-Йорк. В результате артиллерийских обстрелов повреждены десятки населенных пунктов. А на Авдеевском направлении противник атаковал район города Авдеевка. В Марьинке оборонные силы успешно противостоят наступлению российских войск.

На Шахтерском направлении враг атаковал район Старомайорского, пытаясь вернуть прежние позиции. На Запорожском направлении противник делает акцент на противодействии продвижению наших сил и наносит удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток. Артиллерийские обстрелы повлияли на жизнь многих поселений.

На Херсонском направлении произошла авиационная атака в районе Одрадокаменки, и 15 населенных пунктов пострадали от артиллерии.

Генштаб уточнил, что украинская армия продолжает активные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, укрепляясь на новых позициях и осуществляя контрудары против артиллерии врага.

Удары РФ по Украине

За последние 24 часа Россия выполнила авиационную атаку с использованием иранских беспилотных летательных аппаратов модели Shahed в направлении Украины. Украинская ПВО в сотрудничестве с другими подразделениями военной обороны успешно обезвредила 23 из этих БпЛА.

Агрессор осуществил пять ракетных запусков, совершил 86 воздушных атак и 36 обстрелов из многозарядных реактивных систем на территории, где расположены как военные позиции, так и гражданские объекты. К сожалению, среди мирного населения есть пострадавшие.

Удары ВСУ по объектам РФ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов", — говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 20 артиллерийских установок на огневых точках, одну радиолокационную установку, два командных пункта, место скопления военного оборудования, одно средство ПВО, один район, где находился личный состав, а также две боевые единицы.