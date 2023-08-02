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"Миномет...выстрел!": защитники продемонстрировали профессиональную работу на Купянском направлении

2 августа 2023 12:02
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Миномет...выстрел!": защитники продемонстрировали профессиональную работу на Купянском направлении
Воины 14-й ОМБР стреляют из миномета. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

14-я отдельная механизированная бригада продолжает успешно уничтожать оккупантов. Так, недавно защитники продемонстрировали работу с минометом.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Работа с минометом М60МА подразделениями 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении", — говорится в сообщении под видео.

На видео видно, как защитники заряжают миномет и совершают обстрел по оккупантам на Купянском направлении.

По словам воинов, минометы — это небольшая артиллерия, прикрывающая пехоту.

"Оружие эффективно тем, что обладает высокой скорострельностью. Можно выпустить до 15 мин за одну минуту. Враг очень боится этих минометов. Они дают максимальное поражение пехоте. Не позволяет подступить к ней", — рассказал воин 14-й ОМБР им. Князя Романа Великого Андрей.

Также на кадрах видно, что миномет стреляет молниеносно. Однако пользоваться столь быстрым оружием защитники уже привыкли.

"Не страшно. Это уже привычно. Мы же делаем свою работу. Мы Родину свою защищаем для нас, для нашего будущего, чтобы наша земля была свободна от оккупантов, чтобы мы потом жили мирно и счастливо", отметил военнослужащий.

Напомним, недавно СБУ показала видео, как спецназовцы уничтожили кучу российской техники.

Также Сырский показал, как ВСУ ударяют по оккупантам на Лиманском направлении.

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