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ВСУ за сутки ликвидировали около 900 российских захватчиков, — Генштаб

10 марта 2023 08:19
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Потери армии рф на 10 марта — данные от Генштаба ВСУ
Ежесуточно армия рф уменьшается приблизительно на тысячу солдат
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Украине продолжаются триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время армия россии потеряла почти 157 тысяч солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Подробности

За 9 марта украинские военные уничтожили на фронтах войны 870 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть бронированных боевых машин, десять артиллерийских систем, 34 крылатых ракеты и один самолет.

Общие боевые потери россии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 156 990 (+870) человек ликвидировано;
  • танков — 3 448 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 742 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 2 475 (+10) ед;
  • РСЗО — 491 (+3) ед;
  • средств ПВО — 256 (+2) ед;
  • самолетов — 304 (+1) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9);
  • крылатых ракет — 907 (+34);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 337 (+6) ед;
  • специальной техники — 240 (+3).

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Напомним, за 8 марта ВСУ успешно ликвидировали почти 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 13 бронемашин и две артиллерийские системы.

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