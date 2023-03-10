Потери армии рф на 10 марта — данные от Генштаба ВСУ

Ежесуточно армия рф уменьшается приблизительно на тысячу солдат

В Украине продолжаются триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время армия россии потеряла почти 157 тысяч солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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За 9 марта украинские военные уничтожили на фронтах войны 870 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть бронированных боевых машин, десять артиллерийских систем, 34 крылатых ракеты и один самолет.

Общие боевые потери россии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 156 990 (+870) человек ликвидировано;

танков — 3 448 (+7) ед;

боевых бронированных машин — 6 742 (+6) ед;

артиллерийских систем — 2 475 (+10) ед;

РСЗО — 491 (+3) ед;

средств ПВО — 256 (+2) ед;

самолетов — 304 (+1) ед;

вертолетов — 289 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9);

крылатых ракет — 907 (+34);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 337 (+6) ед;

специальной техники — 240 (+3).

Напомним, за 8 марта ВСУ успешно ликвидировали почти 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 13 бронемашин и две артиллерийские системы.