Потери армии рф на 10 марта — данные от Генштаба ВСУ

ВСУ за сутки ликвидировали около 900 российских захватчиков, — Генштаб
В Украине продолжаются триста восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время армия россии потеряла почти 157 тысяч солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Подробности
За 9 марта украинские военные уничтожили на фронтах войны 870 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть бронированных боевых машин, десять артиллерийских систем, 34 крылатых ракеты и один самолет.
Общие боевые потери россии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 156 990 (+870) человек ликвидировано;
- танков — 3 448 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 6 742 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 2 475 (+10) ед;
- РСЗО — 491 (+3) ед;
- средств ПВО — 256 (+2) ед;
- самолетов — 304 (+1) ед;
- вертолетов — 289 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9);
- крылатых ракет — 907 (+34);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 337 (+6) ед;
- специальной техники — 240 (+3).
Напомним, за 8 марта ВСУ успешно ликвидировали почти 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, 13 бронемашин и две артиллерийские системы.