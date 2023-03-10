Втрати армії рф на 10 березня — дані від Генштабу ЗСУ

Щодобово армія рф зменшується близько на тисячу солдатів

В Україні триває триста вісімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час армія рф втратила майже 157 тисяч солдатів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

За 9 березня українські військові знищили на фронтах війни 870 загарбників. Окрім того, росіяни втратили сім танків, шість броньованих бойових машин, десять артилерійських систем, 34 крилаті ракети та один літак.

Загальні бойові втрати рф за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано;

танків — 3 448 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 6 742 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 475 (+10) од.;

РСЗВ — 491 (+3) од.;

засобів ППО — 256 (+2) од.;

літаків — 304 (+1) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 107 (+9);

крилатих ракет — 907 (+34);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 337 (+6) од.;

спеціальної техніки — 240 (+3).

Нагадаємо, за 8 березня ЗСУ успішно ліквідували майже 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 13 бронемашин та дві артилерійські системи.