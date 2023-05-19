ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 18 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 660 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, четыре бронемашин, 12 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 201 760 (+660) человек ликвидировано;
- танков — 3 777 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 377 (+4) ед.;
- артиллерийских систем — 3 210 (+12) ед.;
- РСЗО — 564 (+0) ед.;
- средств ПВО — 319 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10) ед.;
- крылатых ракет — 1011 (+21) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед.;
- специальной техники — 419 (+1) ед.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.