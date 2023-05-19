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ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов, — Генштаб

19 мая 2023 09:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов, — Генштаб
Украинские военные. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 18 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 660 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, четыре бронемашин, 12 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 201 760 (+660) человек ликвидировано;
  • танков — 3 777 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 377 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 210 (+12) ед.;
  • РСЗО — 564 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 319 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10) ед.;
  • крылатых ракет — 1011 (+21) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед.;
  • специальной техники — 419 (+1) ед.
Потери российской армии на 19 мая 2023 года
Потери российской армии на 19 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.

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