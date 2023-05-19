ВСУ за сутки ликвидировали более 600 оккупантов, — Генштаб

Украинские военные. Фото: ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 18 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 660 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, четыре бронемашин, 12 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 201 760 (+660) человек ликвидировано;

танков — 3 777 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 377 (+4) ед.;

артиллерийских систем — 3 210 (+12) ед.;

РСЗО — 564 (+0) ед.;

средств ПВО — 319 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10) ед.;

крылатых ракет — 1011 (+21) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед.;

специальной техники — 419 (+1) ед.

Потери российской армии на 19 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.