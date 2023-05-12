ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, — Генштаб
За последние сутки общие боевые потери личного состава врага составляют более 700 оккупантов. Также ВСУ ликвидировали российские танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БпЛА, автомобильную технику и цистерны и спецтехнику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага за 11 мая
За последние сутки ВСУ ликвидировало около 750 оккупантов. Также стало меньше и военной техники у россиян, а именно:
- танков — 5 единиц
- боевых бронированных машин — 8 единиц
- артиллерийских систем — 15 единиц
- РСЗО — 2 единицы
- средства ПВО — 2 единицы
- БпЛА — 9 единиц
- автомобильная техника и автоцистерны — 12 единиц
- спецтехника — 2 единицы
Общие боевые потери противника
Общие боевые потери противника за все время полномасштабного вторжения РФ:
- личный состав — 197670 (+750) человек
- танков — 3745 (+5) единиц
- боевых бронированных машин — 7295 (+8) единиц
- артиллерийских систем — 3068 (+15) единиц
- РСЗО — 559 (+2) единиц
- средства ПВО — 312 (+2) единиц
- самолетов — 308 (+0) единиц
- вертолетов — 294 (+0) единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9) единиц
- крылатые ракеты — 970 (+0) единиц
- корабли /катера — 18 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12) единиц
- специальная техника — 393 (+2) единицы
Напомним, что количество уничтоженных в течение 10 мая российских оккупантов составляет более 600 человек. Захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности бронемашин и артиллерийских систем.