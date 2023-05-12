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ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, — Генштаб

12 мая 2023 09:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, — Генштаб
Украинские войска на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

За последние сутки общие боевые потери личного состава врага составляют более 700 оккупантов. Также ВСУ ликвидировали российские танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БпЛА, автомобильную технику и цистерны и спецтехнику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери врага за 11 мая

За последние сутки ВСУ ликвидировало около 750 оккупантов. Также стало меньше и военной техники у россиян, а именно:

  • танков — 5 единиц
  • боевых бронированных машин — 8 единиц
  • артиллерийских систем — 15 единиц
  • РСЗО — 2 единицы
  • средства ПВО — 2 единицы
  • БпЛА — 9 единиц
  • автомобильная техника и автоцистерны — 12 единиц
  • спецтехника — 2 единицы

Общие боевые потери противника

Общие боевые потери противника за все время полномасштабного вторжения РФ:

  • личный состав — 197670 (+750) человек
  • танков — 3745 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин — 7295 (+8) единиц
  • артиллерийских систем — 3068 (+15) единиц
  • РСЗО — 559 (+2) единиц
  • средства ПВО — 312 (+2) единиц
  • самолетов — 308 (+0) единиц
  • вертолетов — 294 (+0) единиц
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9) единиц
  • крылатые ракеты — 970 (+0) единиц
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12) единиц
  • специальная техника — 393 (+2) единицы
боевые потери РФ
Боевые потери РФ за все время войны. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что количество уничтоженных в течение 10 мая российских оккупантов составляет более 600 человек. Захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности бронемашин и артиллерийских систем.

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