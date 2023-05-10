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ЗСУ за добу ліквідували ще 690 окупантів, — Генштаб

10 травня 2023 08:52
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ЗСУ за добу ліквідували ще 690 окупантів, — Генштаб
Український військовий виконує бойове завдання на лінії зіткнення. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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За 9 травня українські захисники знищили на фронтах війни майже 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, 18 бронемашин, вісім артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. Також у росіян поменшало крилатих ракет.

Загальні втрати окупантів за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 196 310 (+690) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 736 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 275 (+18) од.;
  • артилерійських систем — 3 039 (+8) од.;
  • РСЗВ — 555 (+1) од.;
  • засобів ППО — 308 (+1) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 624 (+6) од.;
  • крилатих ракет — 970 (+15) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 974 (+5) од.;
  • спеціальної техніки — 389 (+1) од.
скріншот
Втрати російської армії на 10 травня. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що росіяни у ніч з 8 на 9 травня та вранці вівторка запустили 25 крилатих ракет, із яких українська протиповітряна оборона збила 23.

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