ЗСУ за добу ліквідували ще 690 окупантів, — Генштаб
За минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Ліквідовані загарбники за добу
За 9 травня українські захисники знищили на фронтах війни майже 700 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, 18 бронемашин, вісім артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. Також у росіян поменшало крилатих ракет.
Загальні втрати окупантів за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 196 310 (+690) осіб ліквідовано;
- танків — 3 736 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 275 (+18) од.;
- артилерійських систем — 3 039 (+8) од.;
- РСЗВ — 555 (+1) од.;
- засобів ППО — 308 (+1) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 624 (+6) од.;
- крилатих ракет — 970 (+15) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 974 (+5) од.;
- спеціальної техніки — 389 (+1) од.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що росіяни у ніч з 8 на 9 травня та вранці вівторка запустили 25 крилатих ракет, із яких українська протиповітряна оборона збила 23.