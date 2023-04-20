ВСУ за сутки ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обнародовал новые данные потерь РФ

Украинские защитники борются с российскими оккупационными войсками. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 19 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 10 бронемашин, шесть артиллерийских систем и 10 беспилотников разных типов.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 184 420 (+670) человек ликвидировано;

танков — 3 667 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 7 120 (+10) ед;

артиллерийских систем — 2 825 (+6) ед;

РСЗО — 539 (+1) ед.;

средств ПВО — 285 (+0) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 293 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 386 (+10);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 707 (+15) ед;

специальной техники — 332 (+2).

Утраты российской армии на 19 апреля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что только на донбасском направлении российские оккупанты совершили более 50 атак за минувшие сутки.