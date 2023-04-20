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ВСУ за сутки ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обнародовал новые данные потерь РФ

20 апреля 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обнародовал новые данные потерь РФ
Украинские защитники борются с российскими оккупационными войсками. Фото: Генеральный штаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 19 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 10 бронемашин, шесть артиллерийских систем и 10 беспилотников разных типов.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 184 420 (+670) человек ликвидировано;
  • танков — 3 667 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 120 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 2 825 (+6) ед;
  • РСЗО — 539 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 285 (+0) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 293 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 386 (+10);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 707 (+15) ед;
  • специальной техники — 332 (+2).
Утраты российской армии на 19 апреля 2023 года
Утраты российской армии на 19 апреля 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что только на донбасском направлении российские оккупанты совершили более 50 атак за минувшие сутки.

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