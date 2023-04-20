ВСУ за сутки ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обнародовал новые данные потерь РФ
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 19 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, 10 бронемашин, шесть артиллерийских систем и 10 беспилотников разных типов.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 184 420 (+670) человек ликвидировано;
- танков — 3 667 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7 120 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 825 (+6) ед;
- РСЗО — 539 (+1) ед.;
- средств ПВО — 285 (+0) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 293 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 386 (+10);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 707 (+15) ед;
- специальной техники — 332 (+2).
Напомним, ранее Генштаб сообщал, что только на донбасском направлении российские оккупанты совершили более 50 атак за минувшие сутки.