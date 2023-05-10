ВСУ за сутки ликвидировали еще 690 оккупантов, — Генштаб

Украинский военный выполняет боевое задание на линии столкновения. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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За 9 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 18 бронемашин, восемь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны. Также у россиян стало меньше крылатых ракет.

Общие потери оккупантов за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 196 310 (+690) человек ликвидировано;

танков — 3 736 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 7 275 (+18) ед.;

артиллерийских систем — 3039 (+8) ед.;

РСЗО — 555 (+1) ед.;

средств ПВО — 308 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6) ед.;

крылатых ракет — 970 (+15) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 974 (+5) ед.;

специальной техники — 389 (+1) ед.

Потери русской армии на 10 мая. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что россияне в ночь с 8 на 9 мая и утром вторника запустили 25 крылатых ракет, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 23.