ВСУ за сутки ликвидировали еще 690 оккупантов, — Генштаб
За прошедшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Ликвидированные захватчики
За 9 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, 18 бронемашин, восемь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны. Также у россиян стало меньше крылатых ракет.
Общие потери оккупантов за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 196 310 (+690) человек ликвидировано;
- танков — 3 736 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 275 (+18) ед.;
- артиллерийских систем — 3039 (+8) ед.;
- РСЗО — 555 (+1) ед.;
- средств ПВО — 308 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6) ед.;
- крылатых ракет — 970 (+15) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 974 (+5) ед.;
- специальной техники — 389 (+1) ед.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что россияне в ночь с 8 на 9 мая и утром вторника запустили 25 крылатых ракет, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 23.