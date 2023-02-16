Потери российской армии на 16 февраля

Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 15 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли шесть танков, десять бронемашин и три артиллерийских системы.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 140 460 (+690) человек ликвидировано;

танков — 3 296 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 6 517 (+10) ед;

артиллерийских систем — 2 306 (+3) ед;

РСЗО — 466 (+0) ед;

средств ПВО — 236 (+2) ед;

самолетов — 298 (+0) ед;

вертолетов — 287 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1);

крылатых ракет — 857 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 167 (+6) ед;

специальной техники — 219 (+0).

Напомним, по словам аналитиков Института изучения войны, за год военных действий россияне лишились около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большого количества Т-80.

Фото: Генштаб ВСУ