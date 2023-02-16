Потери российской армии на 16 февраля

ВСУ за сутки ликвидировали еще 700 оккупантов: Генштаб о свежих потерях армии рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 15 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли шесть танков, десять бронемашин и три артиллерийских системы.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 140 460 (+690) человек ликвидировано;
- танков — 3 296 (+6) ед;
- боевых бронированных машин — 6 517 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 306 (+3) ед;
- РСЗО — 466 (+0) ед;
- средств ПВО — 236 (+2) ед;
- самолетов — 298 (+0) ед;
- вертолетов — 287 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1);
- крылатых ракет — 857 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 167 (+6) ед;
- специальной техники — 219 (+0).
Напомним, по словам аналитиков Института изучения войны, за год военных действий россияне лишились около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большого количества Т-80.
Фото: Генштаб ВСУ