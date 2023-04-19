ВСУ за сутки уменьшили российскую армию на 600 военных: Генштаб назвал новые потери РФ

Украинские защитники борются с российскими оккупационными войсками. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 18 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и 23 беспилотника разных типов.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 183 750 (+620) человек ликвидировано;

танков — 3 665 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 110 (+12) ед.;

артиллерийских систем — 2 819 (+9) ед.;

РСЗО — 538 (+0) ед.;

средств ПВО — 285 (+0) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 293 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 376 (+23);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 692 (+16) ед.;

специальной техники — 330 (+0).

Утраты российской армии на 19 апреля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее Генштаб сообщал о пораженных зенитно-ракетных комплексах российской армии и станции радиоэлектронной борьбы.