ВСУ за сутки уменьшили российскую армию на 600 военных: Генштаб назвал новые потери РФ
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 18 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и 23 беспилотника разных типов.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 183 750 (+620) человек ликвидировано;
- танков — 3 665 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 110 (+12) ед.;
- артиллерийских систем — 2 819 (+9) ед.;
- РСЗО — 538 (+0) ед.;
- средств ПВО — 285 (+0) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 293 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 376 (+23);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 692 (+16) ед.;
- специальной техники — 330 (+0).
Напомним, ранее Генштаб сообщал о пораженных зенитно-ракетных комплексах российской армии и станции радиоэлектронной борьбы.