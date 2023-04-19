ЗСУ за добу зменшили російську армію на 600 військових: Генштаб назвав нові втрати РФ

Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 18 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, дев’ять артилерійських систем та 23 безпілотники різних типів.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано;

танків — 3 665 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 110 (+12) од.;

артилерійських систем — 2 819 (+9) од.;

РСЗВ — 538 (+0) од.;

засобів ППО — 285 (+0) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 293 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 376 (+23);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 692 (+16) од.;

спеціальної техніки — 330 (+0).

Втрати російської армії на 19 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв про уражені зенітно-ракетні комплекси російської армії та станцію радіоелектронної боротьби.