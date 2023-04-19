Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ за добу зменшили російську армію на 600 військових: Генштаб назвав нові втрати РФ arrow

ЗСУ за добу зменшили російську армію на 600 військових: Генштаб назвав нові втрати РФ

19 квітня 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу зменшили російську армію на 600 військових: Генштаб назвав нові втрати РФ
Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 18 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, дев’ять артилерійських систем та 23 безпілотники різних типів.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 665 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 110 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 2 819 (+9) од.;
  • РСЗВ — 538 (+0) од.;
  • засобів ППО — 285 (+0) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 293 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 376 (+23);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 692 (+16) од.;
  • спеціальної техніки — 330 (+0).
Втрати російської армії на 19 квітня 2023 року
Втрати російської армії на 19 квітня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв про уражені зенітно-ракетні комплекси російської армії та станцію радіоелектронної боротьби.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB