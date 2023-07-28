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ВСУ за сутки уничтожили 13 враждебных БпЛА: последние данные Генштаба

28 июля 2023 06:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 28 июля
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 520-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Нашими защитниками за прошедшие сутки было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 28 июля

Генштаб ВСУ также сообщает, что авиация сил обороны за сутки нанесла:

  • 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
  • 1 по зенитно-ракетным комплексам,
  • 1 по пункту управления неприятеля.
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В Генштабе также добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 1 пункт управления,
  • 1 район сосредоточения личного состава,
  • 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 1 состав горюче-смазочных материалов,
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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