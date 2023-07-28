Отчет Генштаба ВСУ на утро 28 июля

Сбитый вражеский беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 520-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Нашими защитниками за прошедшие сутки было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Генштаб ВСУ также сообщает, что авиация сил обороны за сутки нанесла:

7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,

1 по зенитно-ракетным комплексам,

1 по пункту управления неприятеля.





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В Генштабе также добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

1 пункт управления,

1 район сосредоточения личного состава,

5 артиллерийских средств на огневых позициях,

1 состав горюче-смазочных материалов,

1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.