ВСУ за сутки уничтожили 13 враждебных БпЛА: последние данные Генштаба
Продолжаются 520-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Нашими защитниками за прошедшие сутки было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 28 июля
Генштаб ВСУ также сообщает, что авиация сил обороны за сутки нанесла:
- 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
- 1 по зенитно-ракетным комплексам,
- 1 по пункту управления неприятеля.
В Генштабе также добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 1 пункт управления,
- 1 район сосредоточения личного состава,
- 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 1 состав горюче-смазочных материалов,
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним, аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.
Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
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