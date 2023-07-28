ЗСУ за добу знищили 13 ворожих БпЛА: останні дані Генштабу
Триває 520-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 8 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 28 липня
Генштаб ЗСУ також повідомляє, що авіація сил оборони за добу завдала:
- 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,
- 1 по зенітно-ракетних комплексах,
- 1 по пункту управління ворога.
У Генштабі також додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 1 пункт управління,
- 1 район зосередження особового складу,
- 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
- 1 склад пально-мастильних матеріалів,
- 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо, аналітики видання New York Times вважають, що головний удар нової фази контрнаступу Сил оборони слід очікувати на півдні України. І в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.
Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.
Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.