Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 28 липня 

Збитий ворожий безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 520-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 8 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Генштаб ЗСУ також повідомляє, що авіація сил оборони за добу завдала:

7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,

1 по зенітно-ракетних комплексах,

1 по пункту управління ворога.





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У Генштабі також додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

1 пункт управління,

1 район зосередження особового складу,

5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

1 склад пально-мастильних матеріалів,

1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, аналітики видання New York Times вважають, що головний удар нової фази контрнаступу Сил оборони слід очікувати на півдні України. І в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.